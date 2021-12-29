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Конкурент АТБ врывается на украинский рынок: где откроют первый супермаркет Lidl

29.12.2021
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Крупная сеть супермаркетов Lidl может выйти на украинский рынок. Вероятно, первый магазин откроют в Ивано-Франковске. При этом пока нет точной информации о том, когда появится первый супермаркет европейской сети.


Такой информацией поделился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио «Западный полюс».

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По словам Марцинкива, ранее в Ивано-Франковске планировалось открытие гипермаркета французской сети «Ашан». Но кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил отложить такую возможность на неопределенное время. Также у него есть информация о планах открыть Lidl, но точная дата пока неизвестна. Более того, непонятно, стоит ли ждать открытия в 2022 году.

Напомним, информация о том, что в Украине откроются магазины сети Lidl, появилась еще в октябре. Об этом шла речь в немецком издании Lebensmittel Zeitung. Там сообщалось, что корпорация Schwarz (владелица бренда Lidl) уже назначила руководителя. Это Адам Мищинин, который ранее управлял сетью Lidl в Польше.

Lidl – крупный продуктовый ритейлер в Европе. Всего в сети более 12 тысяч магазинов по всему Евросоюзу. Популярность ритейлера объясняется низкими ценами. Дело в том, что компания покупает товары крупными партиями и не пользуется услугами посредников. При этом в сети всего около 2 тысяч наименований товаров, в то время как в аналогических в 10-20 раз больше. Но доступная стоимость товаров перекрывает этот недостаток.

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29.12.2021
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