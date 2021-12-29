Конкурент АТБ вривається на український ринок: де відкриють перший супермаркет Lidl

Велика мережа супермаркетів Lidl може вийти на український ринок. Мабуть, перший магазин відкриють у Івано-Франківську. При цьому поки що немає точної інформації про те, коли з’явиться перший супермаркет європейської мережі.





Такою інформацією поділився мер Івано-Франківська Руслан Марцинків в ефірі радіо “Західний полюс”.

За словами Марцинківа, раніше в Івано-Франківську планувалося відкриття гіпермаркету французької мережі «Ашан». Але криза, спричинена пандемією коронавірусу, змусила відкласти таку можливість на невизначений час. Також він має інформацію про плани відкрити Lidl, але точна дата поки невідома. Більше того, незрозуміло, чи варто чекати відкриття 2022 року.

Нагадаємо, інформація про те, що в Україні відкриються магазини мережі Lidl, з’явилася ще в жовтні. Про це йшлося у німецькому виданні Lebensmittel Zeitung. Там повідомлялося, що корпорація Schwarz (власник бренду Lidl) вже призначила керівника. Це Адам Міщинін, який раніше керував мережею Lidl у Польщі.

Lidl – великий продуктовий ритейлер у Європі. Загалом у мережі понад 12 тисяч магазинів у всьому Євросоюзі. Популярність ритейлера пояснюється низькими цінами. Справа в тому, що компанія купує товари великими партіями та не користується послугами посередників. При цьому в мережі всього близько 2 тисяч найменувань товарів, тоді як у аналогічних у 10-20 разів більше. Але доступна вартість товарів перекриває цей недолік.