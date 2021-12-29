Українці продають радянську монету за 4 тисячі доларів – загляньте у скарбничку

На онлайн аукціонах активно продають старі монети. Колись їхня вартість була не вищою від номіналу, але тепер колекціонери влаштували справжнє полювання і готові платити величезні гроші за рідкісні екземпляри.





На одному з інтернет-аукціонів на продаж виставлено монету вартістю 4017 доларів або 110,5 тис. гривень. Продавець стверджує, що монета у відмінному стані. Усього має 6 таких монет, але вартість вказана за одну.

Судячи з фото 5 копійок 1953 далеко не в ідеальному стані. Причина високої вартості – наявність шлюбу. На ручці серпа немає просічки. Такий екземпляр продається за 43,8 тисяч гривень.

За 20 копійок 1931 року просять 38 тисяч гривень. Цю стару монету продавець знайшов особисто та навіть не очищав від бруду.

Що ще пропонують

Не менше коштують три копійки 1986 року. Бракована монета коштуватиме 80 тисяч гривень. За 40 тисяч гривень пропонують 20 копійок 1948 року – на аверсі пласка зірка.

Також користується попитом гривня 1992 року. Справа в тому, що такі монети увійшли в обіг лише 1995 року, а 1992-го зробили лише експериментальну партію.

Як бачите, іноді варто придивлятися до монет. Тим більше що за такі гроші можна продати і сучасні монети. Колекціонери дуже цінують монети із шлюбом. Відсутність ліній чи насічок – справжній скарб для нумізмату. Якщо уважно придивлятися до монет у гаманці, то можна знайти справжній скарб, який принесе серйозну суму. Обов’язково загляньте в гаманець та скарбничку, можливо вам пощастить.