Стало известно, почему люди опаздывают на самолет

Путешествия на рождество и Новый год очень популярные. Но все планы, а заодно и настроение, испортятся, если пассажи опоздает на рейс. Винить в такой ситуации сотрудников аэропорта или пилотов – бессмысленно. Причина только в пассажире. Бортпроводники назвали самые популярные причины опоздания.





Стюардесса Шарми Алдама рассказала о том, что перед праздниками аэропорты переполнены как никогда. Пассажиры спешат за едой, в магазины и за подарками, а потому сами создают огромные очереди. Обычно в аэропорту люди не только сдают багаж и проходят проверку, а идут за покупками, перекупить или в туалет. Нередко пассажиры не могут правильно рассчитать время, а потому стоят в очереди в то время как рейс отлетает.

Стюардесса советует выделять хотя два часа для внутренних рейсов и три для международных. Только в таком случае пассажиру хватит времени не только на регистрацию, а и на личные дела.

Также сотрудники аэропортов советуют тщательно проверить багаж, чтобы там не осталось чего-то такого, что вызовет проблемы с безопасностью. Нередко пассажиры задерживают друг друга из-за того, что в багаже находят открывалки для бутылок или туалетные принадлежности объемом от 100 мл или другие продукты, которые подпадают под классификацию – жидкость.

Лучше приехать раньше, только так вы не опоздаете, а заодно успеете купить подарки и перекусить. Не забывайте смотреть на часы. Правильно рассчитанное время повысит ваши шансы на незабываемый отдых за границей или в другом уголке своей страны. Помните, что все зависит только от вас, а самолет – это не автобус, он не может ждать.