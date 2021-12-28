Стало відомо, в яких країнах не святкують Новий рік 1 січня

Більшості з нас звично відзначатимуть Новий рік 1 січня. Але така традиція є далеко не у всіх країнах, а подекуди відзначати Новий рік зовсім заборонено. Розповідаємо де і чому не відзначають це свято.





Ізраїль

Ізраїльтяни відзначають новий рік за місячним календарем, а він припадає на кінець вересня – початок жовтня. Свято називається Рош ха-Шана. Традиційно випадає на середу, п’ятницю або неділю. 1 січня в Ізраїлі – звичайний робочий день.

Саудівська Аравія та інші мусульманські країни

Тут святкувати Новий рік заборонено законом. Більше того, поліція стежить, щоби у продажу не було святкових атрибутів. Вся справа у релігії. Аналог нашого Нового року там відзначають за місячним календарем у день весняного рівнодення. Така сама ситуація в Ірані, де святкують Новий рік 22 березня. Такий самий підхід до свята в Казахстані, Киргизії, Туреччині, Афганістані та інших мусульманських країнах.

Китай

У цій країні Новий рік святкую масштабно, тільки не 1 січня, а одного дня з 21 січня по 21 лютого. Свято в Китаї припадає на другий молодик після зимового сонцестояння.

Індія

В Індії багато культур, тому кожна святкує Новий рік свого часу. На державному рівні початок року святкують 22 березня. Але у різних штатах будуть різні традиції. На півдні Індії Новий рік святкую в середині осені, а в штаті Керала – 13 квітня.

Південна Корея

1 січня у цій країні – державний вихідний. Але місцеві воліють святкувати Соллаль – Корейський Новий рік. Свято припадає на початок січня за місячним сонячним календарем.