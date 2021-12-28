Ожидание-реальность: как действительно изменятся пенсии в 2022 году?
Пенсионеров изрядно заинтриговали регулярными новостями о повышении пенсий в следующем году. Кое-кто не до конца вникнув в цифры и официальную информацию, подвергся так называемому “сарафанному радио” и вероятно почувствует в 2022 году немалое разочарование.
Чтобы этого не случилось, мы решили немного разъяснить ситуацию с надбавками и рассказать, кому и сколько реально перепадет. Некоторые цифры, которые анонсирует министр социальной политики, Марина Лазебна вполне реальны. А вот некоторые цифры достаточно завуалированы.
Повышения будут, но для всех кардинально разные
Самая большая проблема людей заключается в том, что, услышав, например, что пенсия вырастет на 1600 грн, они думают, что речь обо всех. А по факту, начисляется всего 160 грн, ну и как тут не разочароваться. Итак, разберем по пунктам несколько наиболее неоднозначных повышений.
- доплата в размере 1600 грн. Да, такая надбавка действительно будет. Но только для тех, кто получает максимальную пенсию. Таких пенсионеров не много, всего 3% от всех. Владельцы минимальной пенсии, получаемой большинством граждан получат только по 160 грн доплаты;
- категория 70+ получит повышение в размере 83%. Это частично правда. Не стоит думать, что сейчас примут вашу пенсию и увеличат ее почти вдвое. Повышение будет максимум на 300–400 грн. 83% это немного завуалированное понятие, потому что еще в 2020 году те кому сейчас 70+ имели минимальную пенсию 1700-1900 грн. То есть если сравнивать с этой суммой, то повышение действительно на 83%. Если же сравнивать с суммой, которую получают эти пенсионеры в 2021 году (а это примерно 2500), то 83% здесь и в помине нет;
- лицам с инвалидностью досчитают по 4000 грн до пенсии. Это тоже правда, но эта цифра касается не всех. Подобная надбавка рассчитана на лиц с инвалидностью первой группы. Вторая и третья группы получат в разы более скромные доплаты.
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