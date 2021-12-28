Ожидание-реальность: как действительно изменятся пенсии в 2022 году?

Пенсионеров изрядно заинтриговали регулярными новостями о повышении пенсий в следующем году. Кое-кто не до конца вникнув в цифры и официальную информацию, подвергся так называемому “сарафанному радио” и вероятно почувствует в 2022 году немалое разочарование.





Чтобы этого не случилось, мы решили немного разъяснить ситуацию с надбавками и рассказать, кому и сколько реально перепадет. Некоторые цифры, которые анонсирует министр социальной политики, Марина Лазебна вполне реальны. А вот некоторые цифры достаточно завуалированы.

Повышения будут, но для всех кардинально разные

Самая большая проблема людей заключается в том, что, услышав, например, что пенсия вырастет на 1600 грн, они думают, что речь обо всех. А по факту, начисляется всего 160 грн, ну и как тут не разочароваться. Итак, разберем по пунктам несколько наиболее неоднозначных повышений.