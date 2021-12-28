Стало відомо, чому люди запізнюються на літак

Подорожі на Різдво та Новий рік дуже популярні. Але всі плани, а заразом і настрій, зіпсуються, якщо пасажі запізниться на рейс. Звинувачувати у такій ситуації співробітників аеропорту чи пілотів – безглуздо. Причина лише у пасажирі. Бортпровідники назвали найпопулярніші причини запізнення.





Стюардеса Шармі Алдама розповіла, що перед святами аеропорти переповнені як ніколи. Пасажири поспішають за їжею, до магазинів та подарунків, а тому самі створюють величезні черги. Зазвичай в аеропорту люди не лише здають багаж та проходять перевірку, а йдуть за покупками, перекупити чи в туалет. Нерідко пасажири не можуть правильно розрахувати час, тому стоять у черзі в той час як рейс відлітає.

Стюардеса радить виділяти хоча б дві години для внутрішніх рейсів та три для міжнародних. Тільки в такому разі пасажиру вистачить часу не лише на реєстрацію, а й на особисті справи.

Також співробітники аеропортів радять ретельно перевірити багаж, щоб там не залишилося чогось такого, що спричинить проблеми з безпекою. Нерідко пасажири затримують один одного через те, що в багажі знаходять відкривачки для пляшок або туалетне приладдя об’ємом від 100 мл або інші продукти, які підпадають під класифікацію – рідина.

Краще приїхати раніше, тільки так ви не запізнитеся, а заразом встигнете купити подарунки і перекусити. Не забувайте дивитися на годинник. Правильно розрахований час підвищить ваші шанси на незабутній відпочинок за кордоном або в іншому куточку своєї країни. Пам’ятайте, що все залежить лише від вас, а літак – це не автобус, він не може чекати.