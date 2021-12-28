На український ринок виходить конкурент АТБ: коли чекати на відкриття Lidl

Поки що немає офіційних заяв компанії Lidl щодо відкриття магазинів в Україні. Є підстави вважати, що перший супермаркет німецької мережі з’явиться в Івано-Франківську. Такою інформацією поділився мер міста Руслан Марцинків.





Він розповів, що у місті планувалося відкриття великого гіпермаркету «Ашан Україна». Але через пандемію та коронавірусні обмеження цю ідею поки що призупинено. Також за словами мера Івано-Франківська, у місті планується відкриття Lidl та KFC.

У той же час, фахівці вважають, що відкриття мережі німецьких супермаркетів не буде швидким. Знадобиться щонайменше рік. До того ж, компанія офіційно не підтвердила наміру вийти на ринок України. Це пов’язано із зовнішньоекономічною політикою України. Як мінімум німці чекатимуть, поки в Україні відбудеться перезавантаження судової системи. Інвестори хочуть бути впевнені, що у разі спірних ситуацій справа буде розглянута справедливим судом.

Чому у Lidl низькі ціни

Низькі ціни в мережі німецьких супермаркетів пояснюються тим, що компанія купує товар великими партіями за низькими цінами. Це дозволяє контролювати собівартість продукції. До того ж, Lidl не користується послугами посередників. Також у мережі досить обмежений асортимент, зазвичай мінімум у 10 разів менший, ніж в інших мережевих супермаркетах. Але це не перешкода, адже серед двох тисяч позицій можна знайти все, що потрібно.

Зазначимо, що частково на низькі ціни впливає те, що всі супермаркети не надто великі. Вони менші за гіпермаркети, але більші за «експрес-магазини». Таким чином компанія заощаджує на оренді, електриці та кількості персоналу. При цьому покупці одержують досить широкий асортимент товарів високої якості.