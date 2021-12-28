На украинский рынок выходит конкурент АТБ: когда ждать открытия Lidl

Пока нет официальных заявлений компании Lidl касательно открытия магазинов в Украине. Есть основания полагать, что первый супермаркет немецкой сети появится в Ивано-Франковске. Такой информацией поделился мер города Руслан Марцинкив.





Он рассказал, что в городе планировалось открытие крупного гипермаркета «Ашан Украина». Но из-за пандемии и коронавирусных ограничений эта идея пока приостановлена. Также по словам мера Ивано-Франковска, в городе планируется открытие Lidl и KFC.

В то же время специалисты считают, что открытие сети немецких супермаркетов не будет быстрым. Понадобится минимум год. К тому же компания официально не подтвердила намерения выйти на рынок Украины. Это связано с внешнеэкономической политикой Украины. Как минимум немцы будут ждать пока в Украине произойдет перезагрузка судебной системы. Инвесторы хотят быть уверены, что в случае спорных ситуаций, спор будет рассмотрен справедливо.

Почему у Lidl низкие цены

Низкие цены в сети немецких супермаркетов объясняются тем, что компания закупает товар крупными партиями по низким ценам. Это позволяет контролировать себестоимость продукции. К тому же Lidl не пользуется услугами посредников. Также в сети достаточно ограниченный ассортимент, обычно минимум в 10 раз меньше, чем в других сетевых супермаркетах. Но это не преграда, ведь среди 2 тысяч позиций можно найти все что нужно.

Отметим, что частично на низкие цены также влияет то, что все супермаркеты не слишком крупные. Они меньше гипермаркетов, но больше «экспресс-магазинов». Таким образом компания экономит на аренде, электричестве и количестве персонала. При этом покупатели получают достаточно широкий ассортимент товаров высокого качества.