Популярний український банк звинувачують у співпраці із шахраями: що сталося

Клієнтка Приватбанку поскаржилася на те, що з її картки списали гроші. І це при тому, що вона встановила ліміт на оплату в інтернеті. Жінка, яка є клієнткою банку понад 10 років, сильно обурена.





За її словами, вона отримала повідомлення, що з її картки здійснено успішну оплату на суму 3770 гривень. Хоча жодних покупок вона не робила, а на картках був встановлений інтернет-ліміт.

Після події жінка негайно звернулася до служби підтримки. Фахівці сказали їй, що інтернет-ліміт не працює, а причина в тому, що вона сама внесла дані карти на якомусь сайті, а це вважається згодою на транзакції і не потребує підтвердження.

Колишня клієнтка Приватбанку обурена тим, що банк добровільно дає доступ шахраям, тому що прибирає і ліміт на оплату в інтернеті, і повідомлення з підтвердженням переказу, і дзвінки. Виходить, що Приватбанк працює із шахраями, каже жінка.

Постраждала також додає, що за такою самою схемою обдурили її невістку.

Як ситуацію коментують у Приватбанку

Співробітники служби підтримки швидко відреагували на звинувачення жінки. Вони стверджують, що є лише одна обставина, за якої гроші за інтернет-покупки можуть списуватися автоматично, а інтернет-ліміт спрацьовує лише за підозрілих операцій. Якщо клієнт сам ввів дані та зберіг їх на сайті, а також дав згоду на списання. У такому разі сайт вважатиметься довіреним. Також жінці повідомили, що в банку можуть подати заявку на скасування транзакції.

Нагадаємо, що на Новий рік відділення Приватбанку не працюватимуть з 1 по 3 січня включно. А ось додаток «Приват24» буде доступний щодня та цілодобово.

Такий самий графік роботи й у іншого популярного українського банку – Ощадбанку. Додаток «Ощад24» теж працюватиме без вихідних та перерв.