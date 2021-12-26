В Украине на 10% повысят пенсии: кто получит надбавку

После последнего повышения прожиточного минимума (декабрь 2021) увеличились не только минимальная и максимальная пенсии, но и ряд надбавок. Речь идет о переработке сверх стажа и надбавки донорам.





Правда, повышение очень несущественное. За каждый год стажа сверх нормы доплатят лишь 80 копеек, то есть 19,34 за каждый год, а пенсионерам со званием Почетный донор добавят по 9,9 гривен, то есть по 293,3 гривен в месяц.

К примеру, пенсионерка с 51 годом стажа и званием Почетного донора будет каждый месяц получать дополнительные 838,84 гривен.

Надбавка за донорство

У граждан со статусом Почетный донор есть право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума. С декабря 2021 года месячный прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 2392 гривны.

Получается, что доноры получат по 239,3 гривны. На размер выплаты не влияет ни возраст, ни стаж. Кстати, очередное повышение прожиточного минимума запланировано на июль 2022 года. То есть доплаты донорам вырастут еще на 20,7 гривен.

Доплата за стаж сверх нормы

Размер доплаты за годы работы сверх стажа (более 20 лет для женщин и 25 для мужчин) для нетрудоспособных, полностью зависит от прожиточного минимума. Он ниже, чем для трудоспособных граждан и равен 1934 гривнам.

За каждый год добавляют 1% от суммы прожиточного минимума, то есть 19,34 гривны. Получается, что при наличии 20 лет стажа и 20 лет сверх стажа в 20 лет, женщина может рассчитывать на 20% от прожиточного минимума.

Доплаты за возраст

Теперь украинцы могут получать деньги за возраст. Те, кто достиг 75 лет получат надбавку в 400 гривен. Ранее доплату в 500 гривен назначили украинцам, старше 80 лет.

Уже с 1 октября 2022 года украинцы, которым от 70 до 75 лет получат дополнительные 300 гривен в месяц.

Чтобы получить надбавки, необходимо получить минимальный стаж. То есть 20 лет для женщин и 25 для мужчин.