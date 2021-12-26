В Україні підвищують пенсій на 10%: хто отримуватиме більше та коли

Після останнього підвищення прожиткового мінімуму (грудень 2021 р.) збільшилися не лише мінімальна та максимальна пенсії, а й низка надбавок. Йдеться про переробку понад стаж та надбавки донорам.





Щоправда, підвищення дуже несуттєве. За кожен рік стажу понад норму доплатять лише 80 копійок, тобто 19,34 за кожен рік, а пенсіонерам, зі званням Почесний донор, додадуть по 9,9 гривень, тобто по 293,3 гривень на місяць.

Наприклад, пенсіонерка з 51 роком стажу та званням Почесного донора щомісяця отримуватиме додаткові 838,84 гривень.

Надбавка за донорство

У громадян зі статусом Почесний донор має право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. З грудня 2021 року місячний прожитковий мінімум на одну особу встановлено на рівні 2392 гривні.

Виходить, що донори отримають 239,3 гривні. На розмір виплати не впливає вік, ні стаж. До речі, чергове підвищення прожиткового мінімуму заплановане на липень 2022 року. Тобто, доплати донорам зростуть ще на 20,7 гривень.

Доплата за стаж понад норму

Розмір доплати за роки роботи понад стаж (більше 20 років для жінок та 25 для чоловіків) для непрацездатних, повністю залежить від прожиткового мінімуму. Він нижчий, ніж для працездатних громадян, і дорівнює 1934 гривням.

За кожен рік додають 1% суми прожиткового мінімуму, тобто 19,34 гривні. Виходить, що за наявності 20 років стажу та 20 років понад стаж у 20 років, жінка може розраховувати на 20% від прожиткового мінімуму.

Доплати за вік

Наразі українці можуть отримувати гроші за вік. Ті, хто досяг 75 років, отримають надбавку в 400 гривень. Раніше доплату у 500 гривень призначили українцям старше 80 років.

Вже з 1 жовтня 2022 року українці, яким від 70 до 75 років отримають додаткові 300 гривень на місяць.

Щоб отримати надбавки, потрібно отримати мінімальний стаж. Тобто 20 років для жінок та 25 для чоловіків.