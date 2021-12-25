Названы знаки зодиака, которые могут дожить до 100 лет
Эти любимцы звезд владеют подлинным секретом долголетия.
Чтобы прожить долгую жизнь, недостаточно просто избегать вредных привычек. Для этого нужно обладать особой жизненной философией, вести здоровый образ жизни, сохранять гармонию между своим телом и духом.
Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга владеет священным секретом долголетия. Они живут по собственному плану, умело избегая жизненных проблем и лишних волнений.
Козерог
Уроженцы этого знака очень спокойны и взвешены. Они всегда ставят на первое место собственное здоровье, как физическое, так и ментальное. Почти все Козероги являются настоящими фанатами здорового питания, любят спорт и проводят много времени на свежем воздухе. Но настоящим ключом к долголетию представителей этого знака является их умение не беспокоиться по пустякам.
Овен
Активные Овны просто не способны усидеть на месте. Они любят путешествовать, заниматься активными видами спорта и узнавать новое. Такая жизненная позиция позволяет представителям знака всегда чувствовать себя молодым. Даже достигнув пожилого возраста, они постоянно улыбаются и распространяют на всех вокруг свою невероятную энергетику.
Дева
Рожденные под этим созвездием обладают особой любовью к врачам. Они никогда не откладывают визит в больницу, если испытывают боль или дискомфорт. Благодаря такому сознательному отношению к собственному здоровью Девы крайне редко болеют хроническими заболеваниями и остаются бодрыми до самой старости.
Близнецы
Прирожденные оптимисты, представители этого знака смотрят на жизнь будто через «розовые очки». Близнецы способны во всем находить позитив и никогда не переживают из-за жизненных трудностей. Они уверены, невзгоды быстро пройдут, а жизнь снова заиграет яркими красками.
Весы
Весы можно охарактеризовать как наиболее стабильный знак. Они четко планируют все в своей жизни, от питания до карьеры. Здоровый образ жизни, физические упражнения и стабильный рабочий режим помогают Весам поддерживать идеальный жизненный баланс. Поэтому они редко болеют и вполне могут прожить даже более 100 лет.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter