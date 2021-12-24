На 21% вырос популярный налог: на сколько обеднеют украинцы в следующем году?
Уже несколько лет украинцы платят налог на недвижимость. То есть, за так называемые “лишние” квадратные метры”. Теперь оказывается, строить настоящие замки и хоромы неблагодарное дело, ведь государство будет взимать за это немалые деньги. Причем ежегодно в виде налога.
Так вот если раньше украинцы платили примерно по 70 грн, за каждый лишний квадратный метр. То, в следующем году сумма увеличится на 21% и составит почти сотню гривен. Не облагаются налогом квартиры площадью до 60 м2, и дома площадью до 120 м2. Все, что больше придется оплачивать.
Более того, еще более высокий налог будет ждать тех, кто имеет квартиры площадью более 300 м2 и дома площадью более 500 м2. За такую квартиру, например, придется заплатить более 25 000 грн. в год. Тогда как за квартиру площадью 100 м2, придется в 2022 году выложить 3600 грн (в 2021 году это было 2800).
Немного инструкций по данному налогу
- Налоги платят только собственники жилья. Те, кто прописан не считаются, и на них сумма не разделяется. Если владелец один или несколько, то они разделяют сумму между собой.
- Налог уплачивается раз в год, за предыдущий год платежка приходит в июле и плательщику предоставляется 30 календарных дней, чтобы ее оплатить. Далее начисляется пеня.
- Если просрочить с оплатой в течение первых 30 дней, пеня будет в размере 10%. Если просрочить еще 1 месяц, то придется заплатить на 20% больше основной суммы.
- Если вам не пришла квитанция, то обратитесь в Налоговую службу по месту жительства, ведь в противном случае вам может расти пеня, а вы этого и не будете знать. Остается только судиться с Налоговой, а это долгое и грустное дело.
- Не облагаются объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter