На 21% вырос популярный налог: на сколько обеднеют украинцы в следующем году?

Уже несколько лет украинцы платят налог на недвижимость. То есть, за так называемые “лишние” квадратные метры”. Теперь оказывается, строить настоящие замки и хоромы неблагодарное дело, ведь государство будет взимать за это немалые деньги. Причем ежегодно в виде налога.





Так вот если раньше украинцы платили примерно по 70 грн, за каждый лишний квадратный метр. То, в следующем году сумма увеличится на 21% и составит почти сотню гривен. Не облагаются налогом квартиры площадью до 60 м2, и дома площадью до 120 м2. Все, что больше придется оплачивать.

Более того, еще более высокий налог будет ждать тех, кто имеет квартиры площадью более 300 м2 и дома площадью более 500 м2. За такую ​​квартиру, например, придется заплатить более 25 000 грн. в год. Тогда как за квартиру площадью 100 м2, придется в 2022 году выложить 3600 грн (в 2021 году это было 2800).

Немного инструкций по данному налогу