На 21% зріс популярний податок: на скільки збідніють українці у наступному році?
Вже кілька років українці платять податок на нерухомість. Тобто, за так звані “зайві” квадратні метри. Тепер виявляється, будувати справжні замки і хороми невдячна справа, адже держава стягуватиме за це чималі гроші. Причому щорічно, у вигляді податку.
Так от, якщо раніше українці платили приблизно по 70 грн, за кожен зайвий квадратний метр, то у наступному році сума збільшиться на 21% і становитиме майже сотню гривень. Не оподатковуються квартири площею до 60 м2, і будинки площею до 120 м2. Все, що більше доведеться оплачувати.
Ще вищий податок чекатиме на тих, хто має квартири площею понад 300 м2 і будинки площею понад 500 м2. За таку квартиру, приміром, доведеться заплатити понад 25 000 грн на рік. Тоді, як за квартиру площею 100 м2, прийдеться у 2022 році викласти 3600 грн (у 2021 році це було 2800).
Трішки інструкцій стосовно даного податку
- Податки сплачують лише власники житла. Ті хто прописаний не рахуються, і на них сума не розділяється. Якщо власник один або декілька, то вони ділять суму між собою.
- Податок сплачується раз у рік, за попередній рік, платіжка приходить в липні і платнику надається 30 календарних днів, щоб її оплатити. Далі нараховується пеня.
- Якщо протермінувати з оплатою протягом перших 30 днів, то пеня буде у розмірі 10%. Якщо протермінувати ще 1 місяць, то доведеться заплатити на 20% більше від основної суми.
- Якщо вам не прийшла квитанція, то зверніться у Податкову службу за місцем проживання, адже в протилежному випадку вам може рости пеня, а ви цього й не знатимете. Залишатиметься лише судитися з Податковою, а це довга і марудна справа.
- Не оподатковуються об’єкти нерухомості, які є у державній власності.
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