На 21% зріс популярний податок: на скільки збідніють українці у наступному році?

Вже кілька років українці платять податок на нерухомість. Тобто, за так звані “зайві” квадратні метри. Тепер виявляється, будувати справжні замки і хороми невдячна справа, адже держава стягуватиме за це чималі гроші. Причому щорічно, у вигляді податку.





Так от, якщо раніше українці платили приблизно по 70 грн, за кожен зайвий квадратний метр, то у наступному році сума збільшиться на 21% і становитиме майже сотню гривень. Не оподатковуються квартири площею до 60 м2, і будинки площею до 120 м2. Все, що більше доведеться оплачувати.

Ще вищий податок чекатиме на тих, хто має квартири площею понад 300 м2 і будинки площею понад 500 м2. За таку квартиру, приміром, доведеться заплатити понад 25 000 грн на рік. Тоді, як за квартиру площею 100 м2, прийдеться у 2022 році викласти 3600 грн (у 2021 році це було 2800).

Трішки інструкцій стосовно даного податку