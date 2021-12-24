Дуже цікавий брак: монету номіналом 10 копійок продають за 1000 доларів

В Україні регулярно продають різноманітні монети та банкноти. Нові лоти постійно з’являються на вузькопрофільних платформах, а також ОЛХ та Prom.





Продавці пропонують монети, як справді старовинні та цікаві, так і звичайні, ті які ще є в обігу і ті до яких ми всі звикли. Тобто, щоб вигідно продати монету, не обов’язково щоб вона була з часів Римської імперії, або золотим карбованцем.

За 1000 доларів можна продати й звичайних 10 копійок, 1992-го року, які зараз має кожен вдома. Щоправда не всі копійки мають певну родзинку, а ця якраз має. Мова про цікавий брак, який одразу ж привертає увагу і дечим нагадує корону.

Саме цей брак і робить монету цінною

Напевно, це звичайний виробничий брак, і так вийшло цілком випадково, однак власник цієї монети помітив її унікальність і вирішив нею скористуватися. Наразі він за неї просить 30 000 грн, що трішки більше, ніж 1000 доларів. Вже 8 покупців підписалися на оновлення цієї публікації, тож цілком ймовірно, що хтось з них таки купить монету. Як видно з фотографії, брак на правому листочку, і він має вигляд, чи то кривої лінії, чи то корони. Тут вже все залежить від того, як працює ваша фантазія.

Нещодавно НБУ випустив пам’ятні банкноти

До теми, нещодавно Національний Банк України випустив кілька тисяч екземплярів пам’ятних купюр номіналом у 50 і 1000 грн. На них, замість водяного знаку пише “30 років Незалежності України”. Саме в честь тридцятиріччя Незалежності України й були випущені ці купюри. Зараз їх ще можна купити, а згодом лише надіятися, що вам їх видасть термінал або дадуть на здачу в магазині. Експерти закликають людей зберігати ці гроші, адже через деякий період часу вони точно стануть об’єктом цікавості для колекціонерів.