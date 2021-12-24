Шинка провокує рак: що до неї додають сучасні виробники, що вона настільки небезпечна?

Всі хто їдять м’ясо, точно полюбляють шинку. Ще сало, чи балик, або може варена ковбаса подобаються не всім, а от шиночка точно смакує і дорослим і дітям. Ароматна, соковита, пахне копченням і смакує, як у складі салатів, так і сама по собі. На новорічному і різдвяному столах, вона точно буде майже в кожному домі.





Та виявляється, сучасні шинки, а саме ті, що продаються в супермаркетах — це бомба повільної дії. Їхній склад вкрай небезпечний для людського здоров’я, і може провокувати онкологію. Що такого додають у шинку та як мінімізувати ризики для здоров’я, і чи можливо це?

В шинку додають багато “сміття”

Для того, щоб посилити смак шинки, а також продовжити термін її зберігання виробники додають до її складу нітрат калію, фосфати, нітрати, цукор та інші приправи. Це свого роду оброблене м’ясо, яке є небезпечним для здоров’я.

Міжнародний інститут раку відніс шинку до канцерогенних продуктів, тобто таких, що викликають рак. Під найбільшим ризиком підшлункова і пряма кишка, тобто онкологія може початися саме там. Крім цього оброблене, а тим паче червоне м’ясо, містить поганий холестерин, який негативно впливає на серцево-судинну систему. А ще провокує ризик утворення тромбозу.

Їжте шинку правильно

Звісно ж, від усього відмовитися нереально, адже якщо починати розбирати всі продукти то в кожному знайдеться щось шкідливе. Дієтологи рекомендують просто нічим не зловживати. Шинку, наприклад, радять їсти невеликими порціями, не надто часто і бажано разом з свіжими овочами та зеленню. Можна замінювати червоне м’ясо рибою та курятиною.