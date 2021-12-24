З січня кілька тисяч українців отримуватимуть 7800 гривень пенсії: про кого мова?

На 2022 рік заплановано багато індексацій. Перераховуватимуть пенсії мінімум двічі у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. А також перераховуватимуть виплати окремим категоріям громадян.





В результаті, до кінця наступного року пенсії мають суттєво збільшитися абсолютно у всіх. Мінімальна пенсія нарешті перетне позначку у 2000 гривень. Середня пенсія має бути не нижче 4500 грн. Декому пенсію піднімуть на 160 грн, іншим на 1600. Комусь на 400 грн, комусь на 4000 грн. Кому скільки, та коли — розповідаємо.

По 7800 з Нового року отримуватимуть родичі загиблих в АТО

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що з 1-го січня 2022 року, піднімуть пенсію для близьких родичів тих, хто загинув у зоні АТО. Наприклад, якщо мова про молодого чоловіка, у якого є батьки-пенсіонери, то вони можуть отримувати таку пенсію. Це стосується й партнерів, тобто непрацездатних дружин. Наразі, в Україні на цю пенсію претендує 2000 осіб. Щоб отримати допомогу, люди повинні надати ряд спеціальних документів, які підтверджують їхній пільговий статус.

Графік перерахунків на 2022 рік

Загалом, наймасштабніших перерахунків буде п’ять: