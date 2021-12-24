Работающие украинки должны встать на учет в военкомат: иначе штраф до 8000 гривен

На днях в Министерстве обороны был утвержден список отраслей, работницы которых будут обязаны встать на военный учет. Соответствующий приказ вступил в силу 17 декабря. В тексте документа перечислено 35 направлений деятельности, а также должности и профессии, в представительницах которых заинтересована украинская армия.





Список военнообязанных женщин включает программистов, почтальонов, кухарок, бухгалтеров и т.д. Также новый закон распространяется на руководительниц ресторанов, строительных компаний, медицинских учреждений и еще целого ряда заведений и учреждений. Отныне все они будут вынуждены явиться в военкомат по месту жительства и пройти проверку на пригодность к службе в вооруженных силах.

Не касается приказ Минобороны только представительниц слабого пола старше 60 лет. Всех остальных сотрудниц их работодатели обязаны направить в военкомат. Если же гражданки не исполнят свой долг, заплатят штраф. Согласно Административному кодексу умышленное несоблюдение нормы по военному учету карается штрафом на сумму от 510 до 850 грн. Если же работающая украинка не явится во военкомат второй раз в течение года, сумма взыскания вырастет до 850, или даже 1700 грн.

Между тем для военнообязанных руководителей предусмотрено еще более суровое наказание. Сумма штрафа для таких гражданок будет составлять от 3400 до 5100 грн за первое нарушение. Если же женщина, занимающая руководящую должность, не явится в военкомат во второй раз за год, заплатит от 5100 до 8500 грн штрафа.

Отметим, что Министерство до сих пор не предоставило детальную информацию о сроках выполнения приказа. Также на официальном сайте ведомства пока нет текста приказа с полным перечнем профессий, в представительницах которых заинтересованы отечественные вооруженные силы. Поэтому работающим женщинам стоит подождать более детальных разъяснений от властного органа, или обратиться за консультацией в военный комиссариат по месту жительства.