Названы продукты, которые нельзя есть перед выходом на мороз: они провоцируют простуду

Очень актуальна информация, ведь на Украину надвигаются затяжные морозы. Кое-где столбики термометров уже опустились до -12 градусов ниже нуля, а в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют до -20. Оказывается, что в такой лютый холод нужно не только тепло одеваться, но и думать, что мы едим.





Есть целый ряд продуктов, которые мы любим есть зимой, ведь они, по сути, повышают иммунитет, например, мед или имбирь. Все правильно, но ешьте их не перед выходом на улицу или рискуете простудиться.

Речь о ряде согревающих продуктов

Согревающие продукты – это не плохо, но если вы выходите на мороз, организм страдает от сильного перепада температур. Отсюда боли в горле, температура, насморк или другие симптомы простуды. Чтобы не подвергать себя риску и провести праздники в хорошем самочувствии, в морозные дни избегайте этих продуктов или ешьте их минимум за 2 часа до выхода на улицу.

Мед

Даже одна ложка меда, которую вы съедите перед выходом на улицу, может спровоцировать простуду. Мед очень разогревает организм изнутри, поэтому его лучше есть перед сном или если вы знаете, что сегодня никуда выходить не нужно.

Имбирь и пряности

Идентичная ситуация, что и с медом. Зимой большинство людей обожают чай с имбирем, заказывают его в заведениях, а затем разогревшись выходят на морозную улицу. Это слишком рискованно.

Апельсины

А вот апельсины и апельсиновый фреш лучше не пить из-за того, что они наоборот еще больше охлаждают организм. Согреться на улице будет невозможно даже при условии очень теплой одежды.

Алкоголь

А это и вовсе самый распространенный миф, который только может быть. Мол, надо выпить немного алкоголя, чтобы согреться. Конечно, сначала вы действительно согреетесь, ведь сосуды расширятся и кровь циркулирует быстрее. Но уже через некоторое время сосуды сужаются еще больше, чем до этого, и на место тепла придет сильный и неприятный озноб. Ну разве что вы будете постоянно добавлять себе порцию, но это явно не самая лучшая идея.