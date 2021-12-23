Названо продукти, які не можна їсти перед виходом на мороз: вони провокують застуду

Дуже актуальна інформація, адже на Україну насуваються затяжні морози. Подекуди стовпчики термометрів вже опустилися до -12 градусів нижче нуля, а в новорічну ніч синоптики прогнозують до -20.





Виявляється, що в такий лютий холод потрібно не лише тепло вдягатися, а й думати, що ми їмо. Є цілий ряд продуктів, які ми полюбляємо їсти взимку, адже вони по-суті підвищують імунітет, наприклад, мед чи імбир. Все правильно, але їжте їх не перед виходом на вулицю інакше ризикуєте застудитися.

Мова про ряд зігріваючих продуктів

Зігріваючі продукти — це не погано, але якщо ви виходите на мороз, організм страждає від сильного перепаду температур. Звідси біль у горлі, температура, нежить чи інші симптоми простуди. Щоб не піддавати себе ризику і провести свята в гарному самопочутті, в морозяні дні уникайте цих продуктів, або їжте їх мінімум за 2 години до виходу на вулицю.

Мед

Навіть одна ложка меду, яку ви з’їсте перед виходом на вулицю може спровокувати застуду. Мед дуже розігріває організм зсередини, тому його краще їсти перед сном, або якщо ви знаєте, що сьогодні нікуди виходити не потрібно.

Імбир та прянощі

Ідентична ситуація, що й з медом. Взимку більшість людей обожнюють чай з імбирем, замовляють його у закладах, а потім розігрівшись виходять на морозяну вулицю. Це надто ризиковано.

Апельсини

А от апельсини і апельсиновий фреш краще не пити через те, що вони навпаки ще більше охолоджують організм. Зігрітись на вулиці буде нереально навіть за умови дуже теплого одягу.

Алкоголь

А це й зовсім найпоширеніший міф, який тільки може бути. Мовляв, треба випити трішки алкоголю, щоб зігрітися. Звісно, спочатку ви дійсно зігрієтесь, адже судини розширяться і кров буде циркулювати швидше. Але вже через деякий час судини звужуються ще більше ніж до того, і на місце тепла прийде сильний і неприємний озноб. Ну хіба, що ви будете постійно добавляти собі порцію, але це явно не найкраща ідея.