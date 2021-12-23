Криптовалюта замінить долар: екс-директор Twitter спрогнозував майбутнє біткоїна

Колишній директор соцмережі Twitter Джек Дорсі запевняє, що криптовалюта замінить долар. Про це він заявив під публікацією популярної хіп-хоп виконавиці Cardi B. Артистка запитувала у підписників, чи можливо таке, що криптовалюта замінить долар. Дорсі з великою впевненістю відповів, що майбутнє за биткоіном.





А ось думка підписників розділилася. Наприклад, американський криптоаналітик Денніс Портер вважає, що майбутнє за біткоїном, і те, що криптовалюта замінить долар – неминуче.

Інші вважають, що біткоїн має всі шанси стати новою світовою валютою. Біткоїн – єдиний, хто має всі шанси стати глобальною резервною валютою.

Біткоїн замінить долар. Хоча інші криптовалюти контролюють групи людей, які можуть змінювати правила, вони мало відрізняються від долара.

Зазначимо, що лише за останній тиждень курс біткоїну зріс на 3%. Станом на 22 грудня одна монета коштує близько 48,8 тисячі доларів.

Але далеко не всі коментатори згодні з тим, що криптовалюта має шанси замінити долар. Вони вважають, що світовий уряд не допустить цього. Якщо таке станеться, то криптовалюта опиниться поза законом. А країни зацікавлені у повному контролі над валютою та грошово-кредитною політикою.

Багато хто вважає, що ніщо не може замінити долар. Долар – фізична валюта, а біткоін як би є, але реально його немає.

Серед найпоширеніших причин, чому біткоїн не зможе замінити долар – відсутність фізичної валюти. У той же час глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл припускає, що біткоїн цілком може замінити золото, але ніяк не долар. Адже криптовалюті для цього не вистачає ключових елементів.

І хоча поки що заміна долара криптовалютою здається нереальною і далекою, все можливо. Ще кілька років тому ніхто й не міг подумати, що одна монета віртуальної валюти коштуватиме майже 50 тисяч доларів. Не варто спростовувати можливість заміни долара біткоїном, поки віртуальна валюта набирає популярності, а час покаже, що буде далі.