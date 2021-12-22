На ціннику одне, а в чеку інше: українців дурять все частіше, але цьому можна запобігти

Перед Новорічними святами в магазинах, як ніколи багато різноманітних акцій та розпродажів. Люди в передсвятковій метушні стають менш уважними, та більш розгубленими. А ще не варто відкидати той фактор, що знижки засліплюють очі і присипляють пильність. Купуючи цілу корзину продуктів ми рідко помітимо, що фінальна сума в чеку вища від тієї, яка має бути. Подібне явище останнім часом дуже поширене.





Супермаркети виставляють на ціннику одну ціну, а в чеку фіксують іншу. Дехто пояснює це особливими умовами акції, мовляв така ціна за умови покупки одразу трьох одиниць, чи кожної другої. Дехто не пояснює нічого і просто надіється, що продавці не будуть уважними. Та що робити, якщо ви таки помітили різницю?

Експерти поділилися чіткою інструкцією

Якщо ви побачили, що в чеку вказана інша сума не поспішайте вчиняти скандал касиру, він вам навряд чи зарадить. Ви звісно ж можете відмовитися від покупок, але зазвичай у більшості людей немає на це ні часу ні бажання. Тож, діяти потрібно наступним чином:

Оплатіть покупки згідно з чеком. Знайдіть адміністратора і покажіть йому ціну в чеку і ціну на ціннику. Якщо різницю повертати вам відмовляться, ви маєте право викликати поліцію, та зафіксувати адміністративне правопорушення. Є стаття №633 Громадянського кодексу, яка забороняє продавати продукти не за тими цінами, які вказані на цінниках.

Якщо ж обман був помічений вже вдома, знову ж просто повертаєтесь в магазин і проводите ті самі маніпуляції, або ж як мінімум телефонуєте на гарячу лінію магазину, скаржитесь і погрожуєте поліцією. Можливо адміністрація перегляне політику мережі.

А взагалі, будьте уважними, читайте те, що написано дрібним шрифтом, не спокушайтеся на акції та завжди беріть чек.