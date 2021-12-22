Українці обмінюють вакцинальну 1000 гривень на готівку

Українці, котрі вже отримали тисячу Зеленського за вакцинацію, почали продавати її за готівку. При цьому вони просять в обмін на тисячу, а лише кілька сотень.





Наприклад, на відомій платформі OLX Ілля із Чернівців продає свою виплату всього за 600 гривень. Він обіцяє купити будь-який товар із переліку категорій, де можна витратити цю 1000 зі знижкою 40%. Тобто ви хочете придбати абонемент у спортзал за 1000, то отримаєте його лише за 600.

А ось Олександр із Києва готовий продати виплату всього за 450 гривень. Спосіб продажу він не визначає, але пропонує віддати 1000 Зеленського за 450 гривень.

Павло з Херсона конкретної ціни не вказав, але зазначає, що придбає квитки в кіно або на автобус за півціни.

Як на виплату купують пиво

Користувач TikTok ділиться своєю схемою покупки пива на тисячу за вакцинацію. Нагадуємо, що гроші не можна витратити на їжу чи напої.

За його словами, достатньо зайти в кінотеатр і з карти «еПідтримка» купити що потрібно. За його словами, він успішно купив собі 2 баночки гарного пива. І зовсім необов’язково дивитись фільм.

Проте, коментатори не повірили в ефективність такого способу. Користувачі зазначають, що перед оплатою карткою продавець вносить MCC (код виду торгової точки), а отже, неможливо купити не те що алкоголь, а навіть попкорн. Багато хто говорить, що таке можливе і вони успішно роблять покупки, але підтвердження не дають.

За тисячу Зеленського дають 200 гривень

У Харкові пропонують обміняти 1000 на 200 гривень на звичайну картку. «Дільці» обіцяють, що працюють по всій Україні та запрошують усіх бажаючих. У свою чергу кіберполіція відслідковуватиме всі сумнівні операції. Громадян закликають не вірити всім пропозиціям, адже тисячу за вакцинацію неможливо перевести у готівку. Цією ситуацією скористаються шахраї, а отже, варто бути обережним, щоби не втратити гроші.