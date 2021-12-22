Украинцам предлагают обменять вакцинальную 1000 на наличку

Украинцы, которые уже получили тысячу Зеленского за вакцинацию, начали продавать ее за наличку. При этом они просят в обмен на тысячу всего несколько сотен.





Например, на известной платформе OLX некий Илья из Черновцов продает свою выплату всего за 600 гривен. Он обещает купить любой товар из перечня категорий, где можно потратить эту 1000 со скидкой в 40%. То есть вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000, то получите его всего за 600.

А вот Александр из Киева готов продать выплату всего за 450 гривен. Способа продажи он не описывает, но предлагает отдать 1000 Зеленского за 450 гривен.

Павел из Херсона конкретную цену не указал, но отмечает, что купит билеты в кино или на автобус за полцены.

Как на выплату покупают пиво

Пользователь TikTok делится своей схемой покупки пива на тысячу за вакцинацию. Напоминаем, что деньги нельзя потратить на еду или напитки.

По его словам, достаточно зайти в кинотеатр и с карты «еПоддержка» купить что нужно. По его словам, он успешно купил себе 2 баночки хорошего пива. И совсем необязательно смотреть фильм.

Однако комментаторы не поверили в эффективность такого способа. Пользователи отмечают, что перед оплатой картой продавец вносит MCC (код вида торговой точки), а значит, невозможно купить не то что алкоголь, а даже попкорн. Многие говорят, что такое возможно и они успешно делают покупки, но подтверждения не дают.

За тысячу Зеленского дают 200 гривен

В Харькове предлагают обменять 1000 на 200 гривен на обычную карту. «Дельцы» обещают, что работают по всей Украины и приглашают всех желающих. В свою очередь Киберполиция будет отслеживать все сомнительные операции. Граждан призывают не верить всем предложениям, ведь тысячу за вакцинацию невозможно перевести в наличку. Этой ситуацией воспользуются мошенники, а значит, стоит быть осторожным, чтобы не потерять деньги.