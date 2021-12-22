З Нового року в Україні подорожчає інтернет: скільки доведеться платити

Останні місяці вартість інтернет-послуги зростає. 2022 вже підготував «сюрприз» для українців. Як зміниться ціна та чого очікувати.





Ми поспілкувалися з представниками інтернет-провайдерів та експертами, щоб дізнатися, як зміниться вартість інтернету та чому.

Для початку скажемо, що є кілька причин для подорожчання інтернету:

постійне зростання цін, отже, підвищення собівартості послуги. Насамперед дорожчає електрика, також доводиться більше платити персоналу та підвищити витрати на утримання офісу провайдера.

спочатку низька вартість послуги. Україна входить до топ-5 країн світу з найдоступнішим інтернетом та високою якістю послуги. Наразі операторам невигідно надавати послуги за мінімальною вартістю.

За словами експерта, партнера консалтингової групи E&C Анатолія Фроленка, найближчим часом варто очікувати на подорожчання інтернету до 10 доларів на місяць.

У 2022 100-мегабітні тарифи подолають межу в 200 гривень на місяць.

Коли чекати на підвищення ціни

Оператори удосконалюють свої мережі. Контент рухається у бік HD і 4К, отже, 100 мегабіт вже недостатньо. За словами співвласника провайдера “Фрегат” Сергія Шишкіна, подорожчання інтернету – це, по суті, плата за модернізацію мереж та задоволення запитів користувачів.

Ймовірно, вартість не підвищували б, якби користувачі не вимагали більшого. Подорожчання варто очікувати під Новий рік або одразу після свят, коли компанії прийматимуть бюджети на вдосконалення мереж на 2022 рік.

Вартість інтернету досягне 10 доларів цього року. Але ціна підвищуватиметься поступово. Ну і варто поставитися з розумінням до подорожчання, адже мало в якій країні можна отримати безлімітний доступ до мережі на каналі в 100 мегабіт за 10 доларів.

А ось керівник напряму фіксованого зв’язку Київстар Сергій Сухорук зазначає, що подорожчання інтернету дозволить задовольнити запити користувачів та операторів. До того ж, підвищення цін не буде надто серйозним.