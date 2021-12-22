С Нового года в Украине подорожает интернет: сколько придется платить

Последние месяцы стоимость интернет-услуги растет. 2022 год уже подготовил «сюрприз» для украинцев. Как изменится цена и чего ожидать.





Мы пообщались с представителями интернет-провайдеров и экспертами, чтобы узнать, как изменится стоимость интернета и почему.

Для начала скажем, что есть несколько причин для подорожания интернета:

постоянный рост цен, а значит, повышение себестоимости услуги. В первую очередь дорожает электричество, также приходится больше платить персоналу и повысить расходы на содержание офиса провайдера.

изначально низкая цена услуги. Украина входит в топ-5 стран мира с самым доступным интернетом и высоким качеством услуги. Сейчас операторам невыгодно предоставлять услуги по минимальной стоимости.

По словам эксперта, партнера консалтинговой группы E&C Анатолия Фроленка, в ближайшее время стоит ожидать подорожания интернета до 10 долларов на месяц.

В 2022 100-мегабитные тарифы преодолеют черту в 200 гривен на месяц.

Когда ждать повышения цены

Операторы совершенствуют свои сети. Контент движется в сторону HD и 4К, а значит, 100 мегабит уже недостаточно. По словам совладельца провайдера «Фрегат» Сергея Шишкина, подорожание интернета – это, по сути, плата за модернизацию сетей и удовлетворение запросов пользователей.

Вероятно, стоимость не повышали бы, если пользователи не требовали большего. Подорожание стоит ожидать под Новый год или сразу после праздников, когда компании будут принимать бюджеты на совершенствование сетей на 2022.

Стоимость интернета достигнет 10 долларов в этом году. Но цена будет повышаться постепенно. Ну и стоит отнестись с пониманием к подорожанию, ведь мало в какой стране можно получить безлимитный доступ к сети на канале в 100 мегабит всего за 10 долларов.

А вот руководитель направления фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук отмечает, что подорожание интернета даст возможность удовлетворить запросы пользователей и операторов. К тому же повышение цен не будет слишком серьезным.