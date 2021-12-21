Не продукт, а справжня отрута: дієтологи різко розкритикували популярну новорічну закуску

Незабаром Новий рік, Різдво і вже багато господинь починають міркувати над святковим меню. Деякі позиції з року в рік залишаються незмінними. Наприклад, оселедець під шубою, буженина, салат олів’є або бутерброди з червоною ікрою, які так гарно пасують з келихом шампанського.





Дієтологи розібрали традиційний святковий стіл українців і кажуть від чого потрібно категорично відмовитися. Це улюблена закуска багатьох, і мова про звичайні шпроти.

Шпроти — це справжня отрута

Шпроти — це точно не риба з розряду корисних. Ба більше, дієтологи та спеціалісти зі здорового харчування запевняють, що шпроти це зовсім не риба. Це продукт копчення, така собі тюлька, яку обробили димом, звідки йде й її запах. Це дуже небезпечно і шпроти навіть можуть впливати на ген клітин. Все через вміст у складі бензапірену, який є сильним канцерогеном.

Крім цього шпроти дуже калорійні, тому їх не рекомендується їсти тим, хто хоче схуднути. Користі від шпротів жодної, а от кілька зайвих грам і кілька токсичних елементів в організмі додасться це точно.

Бажано відмовитися ще від ряду продуктів

Святковий стіл зазвичай наповнений багатьма некорисними штуками. Відтак, намагайтесь мінімізувати кількість газованих напоїв. Звісно, новорічний стіл без кока-коли не виглядатиме традиційно, але узвар чи компот набагато корисніші для здоров’я. Або, як мінімум обмежтесь лише однією пляшкою, так сказати для атмосфери.

Поменше майонезних салатів, замість них пошукайте не менш смачні рецепти, де в якості заправки оливкова або інші рослинні олії. Не зловживайте великою кількістю солодкого. Звісно, на новорічному столі не обійтися без торта, або різдвяних тістечок, але набагато кориснішим буде імбирне печиво, яке теж дуже гарно пасує до зимових свят.