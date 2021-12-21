Не продукт, а настоящий яд: диетологи резко раскритиковали популярную новогоднюю закуску

Вскоре Новый год, Рождество и уже многие хозяйки начинают размышлять над праздничным меню. Некоторые позиции из года в год остаются неизменными. Например, селедка под шубой, буженина, салат “Оливье” или бутерброды с красной икрой, которые там хорошо подходят с бокалом шампанского.





Диетологи разобрали традиционный праздничный стол украинцев и говорят, от чего нужно категорически отказаться. Это любимая закуска многих, и речь об обычных шпротах.

Шпроты – это настоящий яд

Шпроты – это точно не рыба из разряда полезных. Более того, диетологи и специалисты по здоровому питанию уверяют, что шпроты это совсем не рыба. Это продукт копчения, эдакая тюлька, которую обработали дымом, откуда идет и ее запах. Это очень опасно и шпроты могут даже влиять на ген клеток. Все из-за содержания в составе бензапирена, являющегося сильным канцерогеном.

Кроме этого шпроты очень калорийны, поэтому их не рекомендуется есть тем, кто хочет похудеть. Пользы от шпротов никакой, а вот несколько лишних грамм и пара токсичных элементов в организме, точно.

Желательно отказаться от целого ряда продуктов

Праздничный стол обычно наполнен многими ненужными штуками. Следовательно, старайтесь минимизировать количество газированных напитков. Конечно, новогодний стол без кока-колы не будет выглядеть традиционно, но компот или натуральный намного полезнее для здоровья. Или, как минимум, ограничитесь лишь одной бутылкой, так сказать для атмосферы.

Поменьше майонезных салатов, вместо них поищите не менее вкусные рецепты, где в качестве заправки оливковое или другие растительные масла. Не злоупотребляйте большим количеством сладкого. Конечно, на новогоднем столе не обойтись без торта, или рождественских пирожных, но гораздо полезнее будет имбирное печенье, которое тоже очень хорошо подходит к зимним праздникам.