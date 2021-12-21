Від 40 до 80 гривень за долар: до яких реалій готуватися українцям?

Перед Новим роком іноземна валюта завжди трохи дорожчає. Не винятком став й цей рік, адже ще недавно 1 долар коштував 26 гривень, а зараз в обмінниках красується цифра 27,5-27,6 грн. Звідси й зростання цін на імпортні продукти, та й загалом трішки скрутніша ситуація в країні.





Та експерти кажуть, що зараз ще все дуже добре. У наступному році долар має зрости ще більше, впритул до того, що при найгіршому розвитку подій він стрибне аж до 40 грн. І це мінімум, а от максимум прогнозують 80 грн./1 долар США.

На курс може негативно вплинути Омікрон і агресія Росії

У наступному році буде цілий ряд факторів, які негативно впливатимуть на валютний ринок України. По перше, це ситуація з коронавірусом. Якщо новий штам таки увірветься в країну та масово хворітимуть люди, то медицина й економіка сильно постраждають. Це дуже погано відобразиться на курсі.

Далі монетарна політика Національного банку, а ще ситуація на Донбасі, яка зараз у дуже підвішеному стані. Це до речі дуже зменшує привабливість України в очах іноземних інвесторів. Адже ситуація на лінії розмежування дуже напружена, і з кожним днем стає ще складнішою.

Сьогоднішня ситуація в Україні дуже нагадує ту, яка була у 2014 році. Експерти наголошують, що у кращому випадку долар зросте до 28,5-29 грн. А в гіршому, девальвація буде настільки різкою, що долар опиниться на позначці 40 грн.

Українцям рекомендують відмовитися від кредитів

У зв’язку з цим, експерти рекомендують українцям відмовитися від кредитів, не брати боргів та максимально підготуватися до падіння гривні. Звісно ж, варто надіятися на кращий розвиток подій, але й бути готовим до найгіршого. Якщо є можливість, то придбати іноземну валюту вже сьогодні.