От 40 до 80 гривен за доллар: К каким реалиям готовиться украинцам?

Перед Новым годом иностранная валюта всегда немного дорожает. Не исключением стал и этот год, ведь недавно 1 доллар стоил 26 гривен, а сейчас в обменниках красуется цифра 27,5-27,6 грн. Отсюда и рост цен на импортные продукты, да и в общем-то немного сложнее ситуация в стране.





Но эксперты говорят, что сейчас все очень хорошо. В следующем году доллар должен вырасти еще больше, вплоть до того, что при худших развитиях событий он прыгнет до 40 грн. И это минимум, а вот максимум прогнозируют 80 грн./1 доллар США.

На курс может негативно повлиять Омикрон и агрессия России

В следующем году будет целый ряд факторов, которые будут негативно влиять на валютный рынок Украины. Во первых, это ситуация с коронавирусом. Если новый штамм таки ворвется в страну и будут массово болеть люди, то медицина и экономика сильно пострадают. Это очень плохо отразится на курсе.

Дальше монетарная политика Национального банка, а еще ситуация на Донбассе, которая сейчас в очень подвешенном состоянии. Это, кстати, очень уменьшает привлекательность Украины в глазах иностранных инвесторов. Ведь ситуация на линии разграничения очень напряженная, и с каждым днем ​​становится еще сложнее.

Сегодняшняя ситуация в Украине очень напоминает ту, которая была в 2014 году. Эксперты отмечают, что в лучшем случае доллар вырастет до 28,5-29 грн. А в худшем, девальвация будет столь резкой, что доллар окажется на отметке 40 грн.

Украинцам рекомендуют отказаться от кредитов

В связи с этим эксперты рекомендуют украинцам отказаться от кредитов, не брать долгов и максимально подготовиться к падению гривны. Конечно, стоит надеяться на лучшее развитие событий, но и быть готовым к худшему. Если есть возможность, приобрести иностранную валюту уже сегодня.