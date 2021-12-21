Самый короткий день в году: как его провести, чтобы привлечь к себе удачу, а не проблемы

21 декабря 2021 – самый короткий день в году и самая длинная ночь. Такой день называется День зимнего солнцестояния и он наделен определенными магическими особенностями. Это не праздник и не значимая дата, но астрологи уверяют, что игнорировать этот день не нужно. Мол, если знать, как себя вести, то можно привлечь к себе немало удачи. Или наоборот, навлечь беду. Рассказываем, на что следует обратить внимание в этот день.





День считается особенным, ведь сбываются все желания

В этот день важно обладать светлыми мыслями, делать хорошие дела, а еще отпускать все обиды и все плохое, что затаилось в душе.

Устройте генеральную уборку. Уложите вещи, возможно избавьтесь от лишнего хлама. Когда порядок в комнате, он придет и в жизни. Загадывайте желания. Идеально, если вы найдете немного времени и составите настоящую карту желаний. Вдумчиво загадывайте то, что вы хотели бы и будет очень много шансов, что все сбудется. Украсьте дом к Новому году. Если вы еще не украсили елку, то сегодня самое время. Можно поиграть в гадалок. Девушки очень любят гадать на любовь. Обычно это невинные гадания, которые можно найти в Интернете.

Что делать нельзя?

Чтобы не навлечь на себя беду или как это модно сегодня говорить — низкие вибрации, нужно отказаться от ряда действий.

Максимум покоя. Сегодня нельзя нервничать, нельзя ссориться, устраивать скандалы и т.д. Полный дзен. Никаких громких вечеринок с алкоголем. Заварите себе лучше вкусного чая. Не скупитесь, если кто-то у вас что-то просит. Будет просто отлично, если вы сможете отдать долги. Тогда в следующем году вам предстоит настоящее финансовое благополучие.

Приведите в порядок себя и дом, наведите порядок в мыслях и Вселенная точно наполнит вашу жизнь положительной энергией.