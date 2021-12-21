Нафтогаз говорит о прекращении фиксации тарифов: сколько придется платить за газ

Глава Нафтогаза сообщает о том, что текущая стоимость голубого топлива для бытовых потребителей поддерживается на низком уровне искусственно. Реальная стоимость кубометра газа в несколько раз превышает тариф для украинцев.





Рыночная стоимость газа почти в пять раз выше, чем та, которую получают украинцы в платежках. Нафтогаз искусственно сдерживает тарифы, чтобы не загнать украинцев в долговую яму. Об этом в эфире программы «Право на владу» рассказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, если стоимость газа не приблизить к рыночной, то «Нафтогаз» не сможет поддерживать тарифы на выгодном для украинцев уровне. Витренко утверждает, что реальная стоимость кубометра газа должна быть на уровне 45 гривен, а не 8, как сейчас платит население Украины.

По словам Витренка, Нафтогаз готовится к серьезному разговору с депутатами, которые голосуют за годовой бюджет страны и распределяют источники использования средств, чтобы хоть как-то поддержать население Украины. Уже в скором будущем планируется поиск компромиссов.

Чтобы хоть как удерживать стоимость голубого топлива, предприятия теплокомунэнерго могут перевести на использование биогаза, который можно производить с отходов сельского хозяйства и мусора. Также следует научить украинцев более ответственно относиться к потреблению энергии. Для этого планируется внедрение программы термомодернизации.

Что происходит с ценами на газ в Украине и Европе

14 декабря стоимость голубого топлива на украинских и европейских биржах начала стремительно расти. Это произошло на фоне разговоров о «Северном потоке-2».

Спотовые цены в Украины достигли уровня в 40 гривен за кубометр и растут дальше. В Европе стоимость газа превысила уровень в 1400 долларов за тысячу кубометров и продолжает идти вверх.