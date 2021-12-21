Нафтогаз говорить про припинення фіксації тарифів: як зміниться ціна газу

Глава Нафтогазу повідомляє, що поточна вартість блакитного палива для побутових споживачів підтримується на низькому рівні штучно. Реальна вартість кубометра газу у кілька разів перевищує тариф для українців.





Ринкова вартість газу майже вп’ятеро вища, ніж та, яку отримують українці у платіжках. Нафтогаз штучно стримує тарифи, щоби не загнати українців у боргову яму. Про це в ефірі програми “Право на владу” розповів голова “Нафтогазу” Юрій Вітренко.

За його словами, якщо вартість газу не наблизити до ринкової, то «Нафтогаз» не зможе підтримувати тарифи на вигідному для українців рівні. Вітренко стверджує, що реальна вартість кубометра газу має бути на рівні 45 гривень, а не 8, як зараз сплачує населення України.

За словами Вітренко, Нафтогаз готується до серйозної розмови з депутатами, які голосують за річний бюджет країни та розподіляють джерела використання коштів, аби хоч якось підтримати населення України. Вже незабаром планується пошук компромісів.

Щоб хоч як утримувати вартість блакитного палива, підприємства теплокомуненерго можуть перевести на використання біогазу, який можна отримувати з відходів сільського господарства та сміття. Також слід навчити українців більш відповідально ставитися до споживання енергії. І тому планується запровадження програми термомодернізації.

Що відбувається з цінами на газ в Україні та Європі

14 грудня вартість блакитного палива на українських та європейських біржах почала стрімко зростати. Це сталося на тлі розмов про «Північний потік-2».

Спотові ціни в Україні досягли рівня 40 гривень за кубометр і зростають далі. У Європі вартість газу перевищила рівень 1400 доларів за тисячу кубометрів і продовжує йти вгору.