Ціни на електроенергію зростуть у п’ять разів: до чого готуватися українцям у 2022 році

Вже неодноразово піднімалися питання про те, що в Україні цьогоріч доволі мало запасів вугілля. Та й загалом, зима для українців має бути ще тим випробовуванням. Регулярно чутно про те, що сильні морози стануть останньою каплею. Що можливо навіть доведеться відключати тимчасово світло, як у далеких 90-х, коли щовечора на кілька годин в квартирах ставало темно.





Альтернативного палива теж не дуже вистачає, і як наслідок можливо прийдеться користуватися дорогим “голубим паливом”, щоб підтримувати роботу ТЕС.

Звідси виступає інша проблема — тотальне подорожчання електроенергії. Якщо зараз вона коштує приблизно 1,50 грн. за 1 кіловат/годину, то може коштувати 5,5 грн. То, чи варто панікувати завчасно?

Кажуть, це стосуватиметься лише підприємств

В уряді так по-своєрідному заспокоїли населення, мовляв якщо й доведеться підняти ціну у кілька разів, то підніматимуть її виключно для підприємств. Звичайні громадяни платитимуть по старих тарифах. Проблема ще й у тому, що на європейських хабах в Євросоюзі ціна газу знову виросла. Невідомо, що буде далі, і за скільки доведеться докуповувати “голубе паливо”, кількість якого, починаючи з початку опалювального сезону, вже різко зменшилася в Україні.

Ну і можна лише уявити, які ціни на свою продукцію виставлятимуть ті підприємства, яким доведеться платити за електроенергію у п’ять разів більше. Можна лише сказати, що важко буде всім. І бізнесу і звичайним громадянам, які так чи інакше відчують на собі всі ці зміни.

У 2022 загалом ціни на комунальні послуги зростуть

У Міністерстві економіки вже поділилися першими прогнозами на 2022 рік. Незважаючи на всі ці фактори, ціни на комуналку все рівно зростуть. Тут мова абсолютно про всі категорії споживачів. Очікується, що у 2022 році, газ подорожчає на 20%, електроенергія на 17%, опалення та гаряча вода, приблизно на 16%.