Лишиться всего за миг: украинцев предупредили о блокировке счетов в банках

Стало известно, за что банк может навсегда заблокировать счет клиента.





Украинские банки серьезно контролируют финансы своих клиентов. Если человек положил на счет определенную сумму, но не может объяснить происхождение этих средств, то его счет могут заблокировать навсегда без возврата денег. Об этом рассказала консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Украинские банки мониторят финансы украинцев более жестко чем налоговая. Дело в том, что если банк не сообщит о подозрительных транзакциях в соответственные органы, то против него применят санкции. К тому же люди стараются не спорить с банками и в случае запроса без лишних слов предоставляют документы, которые подтвердят законность денег.

А вот если человек не может подтвердить происхождение денег, банк может устроить серьезные проблемы, которые не сравнятся с налоговиками. Если претензии относительно законности денег появляются в налоговой, человек может уплатить налог с суммы и тем самым избавиться от вопросов. А вот с банками все гораздо сложнее. В случае блокировки счета необходимо предоставить документы о происхождении средств, если этого не сделать – придется попрощаться с деньгами навсегда.

Александра Томашевская отмечает, что власти заставят людей платить налоги. Первый шаг на пути к легализации доходов – налоговая амнистия, которая началась 1 сентября 2021 года. Она подтолкнет многих граждан вывести доходы из тени, чтобы избежать проблем в будущем.

Отметим, что налоговая амнистия стартовала 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022 года. В этот период все граждане Украины имеют право подать декларацию и уплатить налог с теневых доходов. Это отличная возможность избежать наказания и легализовать свои деньги без каких-либо последствий.