Забудьте про пенсії: в Україні змінюють вимоги для виходу на заслужений відпочинок

Вже з січня 2022 року уряд посилить вимоги до пенсіонерів. У поточному році для виходу на пенсію громадянин має отримати щонайменше 28 років стажу та досягти пенсійного віку. Такі вимоги передбачено ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». З 1 січня 2022 року для виходу на заслужений відпочинок знадобиться щонайменше 29 років стажу.





Якщо стажу не вистачає, то деяким українцям доведеться працювати до 63 чи 65 років. Є ще один варіант – докупити роки стажу. Але таке задоволення не для всіх. Щоб отримати стаж, доведеться сплатити 44% від мінімальної заробітної плати за кожен місяць стажу, який пенсіонер хоче докупити.

На цьому посилення умов не закінчується. Уряд планує підвищити мінімальний стаж для виходу на пенсію до 35 років. Підвищення буде поступовим, тому передбачено кілька етапів. Вже у 2023 році для виходу на пенсію знадобиться не менше 30 років стажу.

Щодо громадян, яким для виходу на пенсію не вистачає стажу, то вони можуть добровільного купити його. Для цього їм потрібно сплатити 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць стажу. Якщо людина відмовиться від покупки, то не зможе вийти на пенсію у найближчі три роки. Тобто набагато вигідніше докупити рік стажу, і одразу отримувати виплати.

Річ у тім, що за мінімальної пенсії за три роки можна отримати близько 116 тисяч гривень. А рік стажу коштує трохи більше ніж 34 тисячі гривень. Тому втрачати три роки не вигідно.

Українцям, які працюють неофіційно настав час задуматися про майбутнє і краще підшукати офіційну роботу. Інакше вони серйозно ризикують залишитися без підтримки держави по досягненню пенсійного віку.

Нагадаємо, що підвищення пенсійного віку – це одна із вимог МВФ в обмін на фінансову підтримку України. У країнах Європи раніше підвищили пенсійний вік, а оскільки Україна прагне вступити до Євросоюзу, вона має виконувати всі вимоги щодо наближення вступу України до ЄС.