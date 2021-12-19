Забудьте о пенсиях: в Украине ужесточают пенсионное законодательство

Уже с января 2022 года правительство ужесточит требования к пенсионерам. В текущем году для выхода на пенсию гражданин должен получить минимум 28 лет стажа и достичь пенсионного возраста. Такие требования предусмотрены ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 1 января 2022 года для выхода на заслуженный отдых понадобится не менее 29 лет стажа.





Если стажа не хватает, то некоторым украинцам придется работать до 63 или 65 лет. Есть еще один вариант – докупить недостающие годы стажа. Но такое удовольствие не для всех. Чтобы получить недостающий стаж, придется уплатить 44% от минимальной заработной платы за каждый месяц стажа, который пенсионер хочет докупить.

На этом ужесточение условий не заканчивается. Правительство планирует повысить минимальный стаж для выхода на пенсию до 35 лет. Для этого предусмотрено несколько этапов. Уже в 2023 для выхода на пенсию понадобится не менее 30 лет стажа.

Касательно граждан, которым для выхода на пенсию не хватает стажа, они могут добровольного купить его. Для этого им нужно уплатить 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц недостающего стажа. Если они откажутся от покупки, то не смогут выйти на пенсию в ближайшие три года. То есть намного выгоднее докупить год стажа, и сразу получать выплаты.

Дело в том, что при минимальной пенсии за три года можно получить около 116 тысяч гривен. А год стажа стоит чуть больше 34 тысяч гривен.

Украинцам, которые работают неофициально пора задуматься о будущем и лучше подыскать официальную работу. Иначе они серьезно рискуют остаться без поддержки государства по достижению пенсионного возраста.

Напомним, что повышение пенсионного возраста – это одно из требований МВФ в обмен на финансовую поддержку Украины. В странах Европы ранее повысили пенсионный возраст, а поскольку Украина стремится вступить в Евросоюз, она должна выполнять все требования, что приблизит вступление Украины в ЕС.