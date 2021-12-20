ТЕС переводять на газ через дефіцит вугілля: як зміниться вартість електроенергії в Україні

В Україні гострий дефіцит дешевого вугілля, тож ТЕС змушені переходити на газ. Якщо держава не компенсує вартість голубого палива, то електрика суттєво подорожчає.





За прогнозами аналітиків, дефіцит вугілля до кінця опалювального сезону становитиме 1 мільйон тонн. ТЕЦ та ТЕС змушені замінювати нестачу вугілля природним газом. Але покупка блакитного палива за ринковою вартістю призведе до подорожчання електрики приблизно на 20%, а для кінцевих споживачів – бізнесу, який платить за ринковими цінами, електрика подорожчає щонайменше на 25%.

Такі дані отримали аналітики центру BRDO. Керівник сектору «Енергетика» BRDO Антон Зоркін зазначає, що електроенергія подорожчає, якщо підприємства купуватимуть газ за цінами, сформованими на європейських хабах.

Нагадаємо, що котирування на нідерландському хабі TTF у четвер досягали рівня 1700 доларів за тисячу кубометрів.

Водночас, Міненерго зараз працює над планом з купівлі природного газу для потреб ТЕС. Але поки що невідомо, чи планує держава компенсувати витрати теплоелектростанцій на газ.

У будь-якому разі різницю між пільговою ціною для населення та реальною ринковою доведеться сплачувати з держбюджету, тобто за податки громадян України.

За будь-якого розкладу вартість електрики для населення навряд чи зміниться. За словами Зоркіна, висока ймовірність, що влада не скасовуватиме зафіксований тариф для домогосподарств. Нагадаємо, що зараз за споживання до 250 кВт на місяць українці платять 1,44 гривні за кВт-год, а при витраті електрики понад 250 кВт на місяць – 1,68 гривень за кВт-год. Але в такому разі постраждає бізнес, оскільки витрати спробують компенсувати за рахунок підприємців.

До закінчення опалювального сезону не варто очікувати підвищення вартості електрики. Проте, при переведенні ТЕС на газ реальна вартість електрики, яка окупить витрати, буде на рівні 4,5-5,5 гривень за кВт-год. А отже, в найближчий рік варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію.