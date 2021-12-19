Втратити все за мить: українців попередили про блокування рахунків у банках

Стало відомо, що банк може назавжди заблокувати рахунок клієнта.





Українські банки серйозно контролюють фінанси своїх клієнтів. Якщо людина поклала на рахунок певну суму, але не може пояснити походження цих коштів, її рахунок можуть заблокувати назавжди без права повернення грошей. Про це розповіла консультант Київського Центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Українські банки моніторять фінанси українців жорсткіше, ніж податкова. Справа в тому, що якщо банк не повідомить про підозрілі транзакції у відповідні органи, то на нього накладуть санкції. До того ж, люди намагаються не сперечатися з банками і у разі запиту без зайвих слів надають документи, які підтвердять законність грошей.

А якщо людина не може підтвердити походження грошей, банк може влаштувати серйозні проблеми, які не зрівняються з податківцями. Якщо претензії щодо законності грошей з’являються у податковій, людина може сплатити податок із суми і цим позбутися питань. А ось із банками все набагато складніше. У разі блокування рахунку необхідно надати документи про походження коштів, якщо цього не зробити – доведеться попрощатися із грошима назавжди.

Олександра Томашевська зазначає, що влада змусить людей платити податки. Перший крок на шляху до легалізації доходів – податкова амністія, яка розпочалася 1 вересня 2021 року. Вона підштовхне багатьох громадян вивести прибутки з тіні, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Зазначимо, що податкова амністія стартувала 1 вересня 2021 року та триватиме до 1 вересня 2022 року. У цей період усі громадяни України мають право подати декларацію та сплатити податок з тіньових доходів. Це чудова можливість уникнути покарання та легалізувати свої гроші без жодних наслідків.