ТЭС переводят на газ из-за дефицита угля: как изменится стоимость электричества в Украине

В Украине острый дефицит дешевого угля, поэтому ТЭС вынуждены переходить на газ. Если Кабмин не проявит инициативу и не компенсирует стоимость газа, то электричество существенно подорожает.





По прогнозам аналитиков, дефицит угля до конца отопительного сезона составит 1 миллион тонн. ТЭЦ и ТЭС вынуждены замещать нехватку угля природным газом. Но покупка голубого топлива по рыночной стоимости приведет к подорожанию электричества примерно на 20%, а для конечных потребителей – бизнеса, который платит по рыночным ценам, электричество подорожает минимум на 25%.

Такие расчеты привели аналитики центра BRDO. Руководитель сектора «Энергетика» BRDO Антон Зоркин отмечает, что электроэнергия подорожает, если ТЭС вынудят покупать голубое топливо по рыночным ценам. При этом повышение будет существенным, электричество может подорожать в два раза.

Напомним, что котировки на нидерландском хабе TTF в четверг достигали уровня 1700 долларов за тысячу кубометров.

В то же время Минэнерго сейчас работает над планом по покупке природного газа для нужд ТЭС. Но пока неизвестно, планирует ли государство компенсировать расходы теплоэлектростанций на газ.

В любом случае разницу между льготной ценой для населения и реальной рыночной придется уплачивать из госбюджета, то есть за налоги граждан Украины.

При любом раскладе стоимость электричества для населения вряд ли изменится, но только до конца отопительного сезона. По словам Зоркина, высока вероятность, что власти не будут отменять зафиксированный тариф для домохозяйств. Напомним, что сейчас при потреблении до 250 кВт в месяц украинцы платят 1,44 гривны за кВт-ч, а при расходе электричества свыше 250 кВт в месяц – 1,68 гривен за кВт-ч. Но в таком случае пострадает бизнес, так как расходы попытаются скомпенсировать за счет предпринимателей.

До окончания отопительного сезона не стоит ожидать повышения стоимость электричества. Однако при переводе ТЭС на газ реальная стоимость электричества, которая окупит расходы, будет на уровне 4,5-5,5 гривен за кВт-ч. А значит, в ближайшем будущем стоит ожидать повышения тарифов на электроэнергию.