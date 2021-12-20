Українські прилавки завалені фальсифікатом масла: яке не можна купувати та як вибрати якісне

Від 20% до 80% масла у різних сегментах ринку – фальсифікат. До нього додають рослинні жири, і продають під виглядом масла за зниженими цінами. Причому таку продукцію реалізовують не лише на ринках, а й у великих магазинах та супермаркетах.





Як фальсифікують масло

У складі масла мають бути лише молочні жири. При додаванні рослинних продуктів утворюються трансжири, які завдають шкоди організму. І якщо в маргарині допускається наявність стабілізованих рослинних жирів, то в маслі мають бути лише жири тваринного походження.

Недобросовісні виробники додають у масло рослинні жири. При цьому продають його дорожче за маргарин, але дешевше за масло. Саме такий продукт є фальсифікатом.

Справжнє якісне масло не може коштувати дешево. Для виробництва 200 г масла використовується 4 літри молока. Сировину купують по 10 гривень за літр. Сюди ж треба додати витрати на переробку, транспортування, зарплату та націнку продавця. Виходить, що якісний продукт не може коштувати дешевше за 50 гривень за 200 грамів.

Але у магазинах активно продають масло по 25-35 гривень. Це гарантовано підробка. Для виробництва такого «масла» використовують відходи жирів тваринного походження. Їх піддають переробці, додають рослинні жири та відправляють на прилавок.

Фальсифікат є скрізь

У різних сегментах ринку відсоток фальсифікату масла становить від 20% до 80%. Його продають на вагу на ринках та в супермаркетах. Також неякісний продукт потрапляє до шкільних їдалень. Це підтверджують перевірки Держпродспоживслужби.

Керівник центру експертиз «Тест» Валентин Безрукий розповів, що визначити фальсифікат досить складно. “Якщо в масло додано 50-90% рослинних жирів, то тут ще можна зрозуміти, а якщо добавок до 10%, то навіть професіонали не завжди можуть виявити підробку”, – розповів експерт.

Як вибрати якісну олію

Експерти одноголосно стверджують, що визначити якість масла у домашніх умовах неможливо. Більше того, невеликий відсоток рослинних жирів важко визначити навіть у лабораторії. Але є кілька правил, які допоможуть купити якіснішу продукцію:

Ціна. Масло не може коштувати менше 50 гривень за 200 грамів.

Консистенція. Молочний жир швидко твердне. Якщо масло м’яке або його складно різати ножем, то з великою ймовірністю це фальсифікат або продавець порушив умови зберігання.

Місце покупки. Відмовтеся від покупки масла в інтернеті або розважного на стихійних ринках.

Єдиний спосіб захистити себе від фальсифікату масла – уважно вивчити склад та не купувати дешеву продукцію.