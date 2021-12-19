Очікується обвал гривні до 28 грн/долар. Прогноз курсу валют на понеділок, 20 грудня

Передсвятковий тиждень буде вирішальним для формування курсу долара на 2022 рік. З одного боку шалений попит на долар з боку імпортерів, нерезидентів та експортерів, а з іншого – аграрії та НБУ. Хто переможе у цьому змаганні поки що невідомо, але одне ми знаємо напевно, курс валют на 2022 рік повністю залежить від цих факторів.





На понеділок Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,24 гривні за долар, а це 5 копійок більше ніж у п’ятницю. Євро зросте на 1 копійку до 20,85 гривні за одиницю.

Ситуація на міжбанку

П’ятничні торги на міжбанку відкривалися котируваннями 27,16-27,22 гривні за долар. Вже за кілька угод о 10 ранку ринок звузився до рамок 27,22-27,24 гривні за долар. Про це розповів директор департаменту казначейства Піреус Банку Ігор Якобчук. За його словами, зранку попит перевищував пропозицію, що спровокувало зростання котирувань.

У період з 10:30 до 11:00 угоди укладалися на рівні 27,24-27,26 гривень за долар. Вже після 11 години пропозиція збільшилася.

У 12:00 котирування були в межах 27,25-27,27 гривні за долар. А ось після обіду попит та пропозиція досягли балансу. До кінця дня курс не змінювався, торги закривалися на рівні 27,25-27,27 гривні за долар.

За словами Якобчука, регулятор не втручався у торги. Загальний обсяг угод за п’ятницю у системі Bloomberg склав майже 150 мільйонів доларів.

Старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що у понеділок ринок прагнутиме значення 27,5 гривень за долар. Загалом ситуація регулюватиметься майбутніми святами, оскільки компанії можуть підвищити пропозицію валюти на ринку, так як виплачують зарплати та премії у гривні.

Водночас, експортери та бюджетні підрядники, які отримають відшкодування ПДВ, куплять валюту, щоб не ризикувати з гривнею. Сюди ж приєднуються нерезиденти та енергоімпортери. А від них варто чекати активізації, тому що холодає, а значить, буде ввезення додаткових обсягів вугілля та газу.

Якщо НБУ не втручатиметься, а аграрії не продаватимуть валюту, то курс залишить позначку 27,5 гривень за долар позаду і попрямує до 28 гривень за долар і вище.

Курс в обмінниках

Ситуація на чорному ринку

В цілому така ситуація не є дивною. Зростання долара до 28 гривень цілком очікуване. Але ситуація на валютному ринку неоднозначна. Багато в чому подальша ситуація залежить від дій Нацбанку. Якщо держрегулятор втрутиться, гривня може зміцнити позиції на рівні 27-27,50 за долар або зміцнитися більш істотно і знизити курс нижче позначки 27 гривень за долар.

До того ж на курс валют істотно впливає зовнішньоекономічна ситуація. Гривня впевнено йшла на зміцнення, але чутки про можливе вторгнення Російської Федерації негативно вплинули на гривню, тому вона істотно просіла.