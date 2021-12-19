Юрист розповів, які борги переходять у спадок і чи можуть родичі їх не сплачувати

Коли помирає людина, її найближчі родичі автоматично стають спадкоємцями всього майна померлого. Але на жаль, успадкувати можна не лише житло, машину чи якісь матеріальні статки, а й борги. Дуже часто, якщо померла особа має кредити, чи невиплачені борги, то всі вони переходять на близьких.





Як діяти в такому випадку? Чи всі борги успадковуються, та чи можна якось уникнути їх сплати? Розповідаємо, опираючись на консультацію кваліфікованого юриста.

Не всі борги переходять у спадок

Юрист підтвердив, що дійсно борги переходять у спадок рідним, але мова про всі заборгованості, окрім особистих. Наприклад, не доведеться виплачувати протерміновані аліменти. Припустимо, померлий тривалий час не виплачував аліменти і назбиралася чимала сума. Родичі її погашати не повинні.

Всі інші борги: кредити, швидкі позики, іпотеки тощо — успадковуються рідними. Однак, є певні нюанси:

Якщо розмір боргу перевищує вартість всього майна, яке залишилося у покійника, то спадкоємці не мають виплачувати цю різницю. Але й майном розпоряджатися не можуть. Його конфіскують кредитори. Якщо організація, якій померлий винен гроші не попередила про це спадкоємців протягом шести місяців після смерті позичальника, то вони можуть відмовитися від сплати боргу. І це буде цілком законно. Якщо борг менше тієї суми, яку спадкоємці можуть виручити продавши успадковане майно, то тут все просто. Вони просто погашають борг і все.

Зауважимо, що нещодавно у Міністерстві соціальної політики подали пропозицію, щоб спадкоємці після смерті літньої людини, яка була на утриманні органів опіки, компенсували державі ті кошти, які опіка витрачала доглядаючи за старенькими. Але юристи цю ідею визнали незаконною, посилаючись на Громадянський кодекс.