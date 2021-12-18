27 гривен не предел: финансисты сделали прогноз относительно курса доллара в 2022 году

Эксперты сделали прогноз, каким будет курс доллара в начале нового года.





Последние несколько недель украинцы могут наблюдать существенные качели курса доллара. Лишь за один день американский доллар вырос на 20 копеек и снова перешел черту в 27 гривен. О прогнозах на начало 2022 года рассказал глава EXANTE Украины Владимир Позний.

Эксперт утверждает, что курс доллара сейчас полностью зависит от внешнеполитической обстановки. Если ситуация будет оставаться стабильной, то гривна имеет все шансы на укрепление.

В последние дни ноября гривну значительно потрясло и доллар перешагнул отметку в 27 гривен за единицу. До того момента гривна стабилизировалась и хоть и медленно, но уверенно шла на укрепление. Эксперты считают, что падение гривны спровоцировало активное распространение слухов о вероятном вторжении Российской Федерации в Украину. Иностранные инвесторы не стали рисковать и ждать возможного обострения ситуации, а сразу забрали деньги. Это одна из главных причин обвала курса.

Такая ситуация продолжалась вплоть до 16 декабря. В этот день Национальный банк установил курс на уровне 27,19 гривен за один доллар. Всего за сутки доллар прибавил почти 20 копеек. Эксперты считают, что если такая тенденция сохранится, то уж в ближайшее время стоит ожидать подорожания валюты. Но есть и другой сценарий. Если политическая ситуация не изменится, то у гривны есть все шансы повернуть ситуацию и отвоевать позиции.

Позний отмечает, что в случае прекращения слухов о вторжении России, Украина имеет все шансы вернутся к росту и снова опустить курс к 26 гривнам за доллар. Многие эксперты считают, что сразу после новогодних праздников курс доллара может закрепиться на уровне 26,5 гривен за единицу американской валюты.

В целом ситуация довольно неоднозначная, а значит, нам остается ждать Нового года и новых сведений о внешнеполитической обстановке.