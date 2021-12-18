Цим продуктам не місце на новорічному столі 2022: поради дієтолога

Новий рік 2022 року вже на порозі. Час складати меню на святковий стіл і потроху купувати продукти. Дієтолог дала поради, від яких продуктів краще відмовитись у святкову ніч, щоб не нашкодити своєму здоров’ю.





Фахівець медицини антистаріння Оксана Скіталінська розповіла, що у дієтології не існує заборонених продуктів. Можна все, але в обмежених кількостях. При цьому є продукти, вживання яких потрібно обмежити, особливо якщо людина має проблеми зі здоров’ям.

При цьому є низка продуктів, які краще не ставити на новорічний стіл.

Краще відмовитись від різних видів алкоголю. Зазвичай Новий рік – це величезний стіл із їжею та великою кількістю алкоголю. Чомусь вважають, що алкоголь поєднує людей і хочуть поставити на стіл одразу кілька видів спиртних напоїв. Виходить, мало хто за столом відмовиться від випивки.

Алкоголь на Новий рік 2022:

у Новий рік алкогольні напої краще не пити, а лише пригубити, щоб не образити господарів;

якщо випивати, лише один вид спиртного. Якщо ви п’єте шампанське, хай буде тільки воно, якщо міцніший напій – лише один. Не треба міксувати алкоголь;

якщо ви вирішили ставити на стіл алкоголь, віддайте перевагу шампанському або якісному сухому вину.

Найкраща порада – це лише пригубити напій і закусити здоровою їжею. Фахівці наполегливо радять не змішувати алкоголь та жирну їжу. Справа в тому, що жирна їжа у поєднанні з алкоголем може стати причиною порушень роботи підшлункової залози та спровокувати панкреатит. Якщо ви вживаєте спиртне, закушуйте його нежирним м’ясом або салатами з овочів, але не жирним.

Також не треба заважати жирне та солодке, тому що такий мікс значно погіршує засвоєння глюкози. Тобто інсулінові рецептори працюють загальмовано. Клітини не сприймають глюкозу, і ця глюкоза залишається в крові, потім швидко трансформується на жир і погіршує обмін речовин.