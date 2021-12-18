Украинцев в декабре ждет перерасчет зарплат: как изменятся и почему

В декабре 2021 зарплаты украинцев в среднем увеличатся на 15%. Такой рост прежде всего связан с годовыми премиями. К тому же планируется рост минимальной зарплаты.





Каждый год зарплата украинца за декабрь существенного отличается от среднегодовой. Для наглядности посмотрим на размер зарплаты в 2020 году. В январе средняя зарплата была на уровне 10 727 гривен, а ноябре – 11 987 гривен, а в декабре – аж 14 179 гривен. А вот в январе 2021 средняя зарплата составила всего 12 337 гривен.

В реальности ставка в декабре и январе не меняется. Причина увеличения зарплат – сезонность выплат. По всей Украине в декабре вырастают показатели средней зарплаты. Дело в том, что у нас традиционно в канун Нового года выплачивают премию за хорошую работу, ее принято называть 13 зарплатой.

В этом году отобразится повышение минимальной зарплаты. С 1 декабря минималка составляет 6 500 гривен. В связи с этим эксперты прогнозируют существенный рост средних зарплат за декабрь. Госстат еще не опубликовал сведений за ноябрь, но в октябре украинцы в среднем получили 14 045 гривен. Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что средняя зарплата в декабре вырастет на 1/6.

Прибавки к зарплате в декабре получают не только сотрудники бюджетной, но и частной сферы. В конце года работодатели выдают премии. К тому же сами люди ожидают, что перед праздниками им заплатят больше. Это характерный для рынка труда баланс. В конце года украинцам платят больше, но люди и тратят больше.

Напомним, что в 2022 году минимальная зарплата вырастет всего на 3%, в пересчете на деньги – 200 гривен. Получается, что по цифрам средняя зарплата увеличится, а вот по факту – вряд ли. Эксперты прогнозируют рост цен на базовые продукты минимум на 6%. К тому же продавцы часто повышают стоимость товаров перед праздниками в связи с ростом спроса. Но это традиционное явление для Украины.