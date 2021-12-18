Стало відомо, скільки треба чекати на «тисячу Зеленського» від подачі заявки в «Дії»

Вже з понеділка 20 грудня стартують виплати «ковідної тисячі» вакцинованим українцям. У Міністерстві цифрової трансформації вже прозвітували про свою готовність, однак зазначили, що нарахування виплат може дещо затягнутися.





Як пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров, через збільшення навантаження додаток «Дія» він може просто «лягти». Такий випадок вже мав місце 13 грудня, у день відкриття реєстрації на участь у президентській програмі. Тоді з «Дії» почали раптово зникати сертифікати й документи. Та у міністерстві пообіцяли, що цього разу зроблять усе для збереження стабільної роботи додатку.

Михайло Федоров також зазначив, що 1 тис. грн може з’явитися на віртуальній картці «єПідтримка» не одразу. Гроші прийдуть протягом 10 діб після створення заявки. Тож міністр порадив громадянам не хвилюватися завчасно.

Як отримати «ковідну тисячу»?

Для отримання держдопомоги необхідно мати «зелений» сертифікат про вакцинацію та додаток «Дія» на своєму смартфоні чи планшеті.

Далі потрібно виконати наступні кроки:

в додатку «Дія» обрати послугу «єПідтримка»;

пройти процедуру перевірки на відповідність необхідним критеріям;

відкрити віртуальну картку в одному з банків, що бере участь в державній програмі;

отримати 1 тис. грн на створену онлайн-карту.

Наразі співпрацюють із державою у рамках програми «єПідтримка» такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Альфа-банк;

Укргазбанк;

А-Банк;

Monobank.

На що можна витратити державну тисячу?

Отримані кошти громадяни зможуть витратити протягом 4 місяців на обмежений перелік товарів та послуг. Адже програма спрямована перш за все на підтримку вітчизняного бізнесу, що найбільше постраждав внаслідок карантину та локдаунів.

За «тисячу Зеленського» українці зможуть: