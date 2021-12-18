Українців у грудні чекає перерахунок зарплат: як зміняться і чому

У грудні 2021 року зарплати українців у середньому збільшаться на 15%. Таке зростання насамперед пов’язане з річними преміями. До того ж планується зростання мінімальної зарплати.





Щороку зарплата українця за грудень суттєвого відрізняється від середньорічної. Для наочності подивимося на розмір зарплати у 2020 році. У січні середня зарплата була на рівні 10 727 гривень, у листопаді – 11 987 гривень, а у грудні – аж 14 179 гривень. А ось у січні 2021 року середня зарплата склала всього 12 337 гривень.

Насправді ставка у грудні та січні не змінюється. Причина збільшення зарплат – сезонність виплат. По всій Україні у грудні зростають показники середньої зарплати. Річ у тім, що в нас існує практика виплати премій або 13 зарплати, як її називають, напередодні Нового року.

В поточному році вплине ще й підвищення мінімальної зарплати. З 1 грудня мінімалка становить 6500 гривень. У зв’язку із цим експерти прогнозують суттєве зростання середніх зарплат за грудень. Держстат ще не опублікував відомостей за листопад, але у жовтні українці в середньому отримали 14 045 гривень. Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що середня зарплата у грудні збільшиться на 15%.

Доплати до зарплати у грудні одержують не лише працівники бюджетної, а й приватної сфери. Наприкінці року роботодавці видають премії. Самі люди очікують, що перед святами їм заплатять більше. Це притаманний ринку праці баланс. Наприкінці року в українців прийнято більше платити та більше витрачати.

Нагадаємо, що у 2022 році мінімальна зарплата зросте лише на 3%, у перерахунку на гроші – 200 гривень. Виходить, що за цифрами середня зарплата збільшиться, а ось за фактом навряд чи. Експерти прогнозують зростання цін на базові продукти щонайменше на 6%. До того ж продавці часто підвищують вартість товарів перед святами через зростання попиту. Але це традиційне явище для України.