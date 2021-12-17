Просрочка со скидкой: как украинцев обманывают в супермаркетах

В супермаркетах Украины начались масштабные предпраздничные акции. Продавцы охотно используют этот период, чтобы избавиться от просрочки и залежавшегося товара. Такие товары обычно продают со значительной скидкой, чтобы привлечь внимание покупателей.





В итоге люди добровольного покупают низкокачественные товары.

Просрочку часто продают по акции в периоды резкого спроса. В спешке покупатели часто не смотрят на сроки пригодности и покупают «неликвид».

Глава правления ассоциации «Споживча довіра» Елена Куликова рекомендует внимательно изучать сроки пригодности и осматривать продукцию на наличие дефектов. Часто их умышленно скрывают. Особенно актуально для уцененной продукции и деликатесов по акции.

По словам Елены, во время недавнего рейда по магазинам, эксперты обнаружили красную рыбу с нормальным сроком годности, но по акции. Сначала товар не вызывал подозрений, но при подробном изучении обнаружилось, что на упаковке были повреждения. В итоге на самой рыбе, в местах касания с фольгой, была плесень. Употреблять такую продукцию категорически нельзя, она опасна для здоровья. В итоге деньги за товар со скидкой выброшены на ветер.

Эксперт утверждает, что в период, когда люди активно покупают товары к праздникам, супермаркеты и «избавляются» от неликвидной продукции, которую нужно просто убрать с полок.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов уточняет, что просрочку могут продавать прямо или смешивать со свежей продукцией.

Отметим, что недавно в сети «Ашан» эксперты нашли ягоды с плесенью, просроченные конфеты и рыбу неизвестного происхождения. Также с прилавков изъяли красную икру, срок пригодности которой закончился еще 4 месяца назад.

Это далеко не редкие ситуации. В супермаркете «Мегамаркет» возле станции метро «Олимпийская» нашли просроченные торты и масло. В а столичном ресторане нашли волосы в продукции, испорченное мясо и просроченное масло, а в придачу грязь, неправильные условия хранения продуктов и нарушения пожарной безопасности. К тому же существенная часть продукции оказалась просроченной.